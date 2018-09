Η Τσέλσι δήλωσε δύο νεαρούς στη λίστα ενόψει ΠΑΟΚ (pic)

Η Τσέλσι προχώρησε στην ενσωμάτωση των δύο νεαρών και ελπιδοφόρων ποδοσφαιριστών στη λίστα Β’ των ευρωπαϊκών αγώνων στο Γιουρόπα Λιγκ, δείχνοντας και τις προθέσεις του Μαουρίσιο Σάρι να ενσωματώσει νέους παίκτες, όπως ο Μάρτσιν Μπούλκα και ο Καλούμ Χάντσον-Οντόι, στο ροτέισον της ομάδας.

Το γεγονός ότι η κίνηση αυτή έγινε παραμονές του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όπως έχει το δικαίωμα, φανερώνει και μια διάθεση του Ιταλού προπονητή να τους πάρει στη Θεσσαλονίκη και να τους δώσει χρόνο συμμετοχής.

Hudson-Odoi has been added to the B-list for Chelsea’s Europa League squad. Bulka too https://t.co/bllW199hOZ #cfc pic.twitter.com/gH3DDhgVPF

— Liam Twomey (@liam_twomey) 18 Σεπτεμβρίου 2018