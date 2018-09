Καμία απολύτως έκπληξη δεν προκαλεί η είδηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για sold out ενόψει του αγώνα με την Τσέλσι.

Μέσα σε δύο ώρες τα διαθέσιμα εισιτήρια διατέθηκαν όλα κι αυτό χωρίς να δημιουργούνται ουρές στα εκδοτήρια, παρά μόνο μια αναμονή στο διαδίκτυο, όπου οι πιο γρήγοροι τελικά κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν έναν εισιτήριο για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης.

Η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ έγινε στα αγγλικά για να γνωρίζουν και οι Αγγλοι φίλαθλοι το τι ακριβώς ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα.

Sold out again! Two hours were enough for all the remaining tickets be sold online for the game against @ChelseaFC! #TheFutureIsHere #PAOKCHE #UEL #PAOKFans #ToumbaStadium @EuropaLeague pic.twitter.com/KPbHVPwvw0

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 17 Σεπτεμβρίου 2018