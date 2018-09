Η λόμπα – όνειρο του Φρισενμπίχλερ στο Europa League (vid)

Οι Αυστριακοί, την 15η Σεπτέμβρη του 2016, είχαν φύγει από τη Ρουμανία με τους τρεις βαθμούς που ήρθαν με μεγάλη δυσκολία, όμως συνοδεύτηκαν από τρομερό γκολ του Φρισενμπίχλερ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης.

Από ψηλή μπαλιά του Γκρίνβαλντ από το χώρο του κέντρου, ο υψηλόσωμος στράικερ (βλέπει τον κόσμο από τα 188 εκατοστά) έτρεξε στην πλάτη της άμυνας και με μονοκόματη λόμπα «υπέγραψε» ένα από τα highlights εκείνης της σεζόν.

