Αντίπαλος έκλεψε το χαρτάκι με τις οδηγίες του προπονητή! (vid)

Σε ένα από τα highlights της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Ραούλ Ρουσέσκου από πλευράς Στεάουα, χρησιμοποίησε αθέμιτα μέσα για να βγάλει εκτός σχεδίου τους «πράσινους».

Βλέποντας τους αντιπάλους της να προσπαθούν να εφαρμόσουν νέο πλάνο με χαρτάκι που έδωσε ο προπονητής, πλησίασε... ύπουλα και το έκλεψε πετώντας το γρήγορα για να συνεχιστεί η φάση και να μην προλάβουν οι αντίπαλοι να δουν τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν!

Δυστυχώς για εκείνον η Στεάουα αποκλείστηκε, αλλά η στιγμή αυτή έμεινε...

This deserves the Puskas Award!!! It doesn't need to be a goal, it just needs to be brilliant. And Raul Rusescu's wonderful way of stopping Rapid Wien from communicating with their manager is just... AMAZING. A true legend. Probably a target for Mourinho right now. pic.twitter.com/P3bhwejLG0

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 31, 2018