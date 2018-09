Με Παρθενώνα, ελιά και ελληνική σημαία αποχαιρέτησε την Ευρώπη η Μπέρνλι (vid)

Οι clarets κέρδισαν το χειροκρότημα από τον κόσμο τους με την εμφάνισή τους στον επαναληπτικό απέναντι στους Πειραιώτες, όμως αποκλείστηκαν αφού οι «ερυθρόλευκοι» με την κάβα του υπέρ τους 3-1 από το πρώτο ματς στο «Γ.Καραϊσκάκης», κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στους ομίλους της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ντάις, τα μέλη του τεχνικού του επιτελείου και υπάλληλοι της Μπέρνλι δεν έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν στον Παρθενώνα και την Ακρόπολη όταν ταξίδεψαν στην Αθήνα, «ντύνοντας» με κίονες, ελιές και τη σημαία της Ελλάδας το τελευταίο τους βίντεο από την ευρωπαϊκή τους «περιπέτεια».

MATCHDAY | The final montage of Burnley's Europa League adventure is now available on Clarets Player.

WATCH https://t.co/xnCg2vocyj pic.twitter.com/pwxTGWyXS9

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 1, 2018