Χωρίς Γκούντμουντσον η Μπέρνλι (pic)

Οπως αναμενόταν ο Γιόχαν Γκούντμουντσον δεν θ' αγωνιστεί στο ματς με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη το βράδυ. Εκτός και οι Στίβεν Ντεφούρ, Ρόμπι Μπρέιντι και Νικ Πόουπ, ωστόσο ο προπονητής του αγγλικού συλλόγου, Σον Ντάις, θα έχει στη διάθεσή του τον 26χρονο Τσέχο διεθνή επιθετικό Ματέι Βίντρα, σε αντίθεση ασφαλώς με τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό Μπεν Γκίμπσον, ο οποίος αποβλήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Sean Dyche confirms that JBG will miss Thursday's @EuropaLeague tie v @olympiacos_org.

No Steven Defour or Robbie Brady.

However, Matej Vydra could be in the squad.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 29 Αυγούστου 2018