Με 11αδα Λουκέρνης ο Ολυμπιακός, εκτός 18αδας Γκιγιέρμε-Χασάν (pic)

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν προέβη σε εκπλήξεις, επιλέγοντας κόντρα στους Άγγλους (NS1, 21:00) το ίδιο σχήμα που απέκλεισε τη Λουκέρνη στον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης.

Έτσι, την εστία θα υπερασπιστεί ο Γιαννιώτης, δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Ομάρ κι αριστερά ο Τσιμίκας, με τους Μιράντα-Βούκοβιτς να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Καμαρά και Μπουχαλάκης θα αγωνιστούν στον άξονα, με τον Χριστοδουλόπουλο να παίζει δεξιά στη μεσαία γραμμή, τον Ποντένσε αριστερά και τον Φορτούνη να πλαισιώνει τον προωθημένο Γκερέρο.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Χουτεσιώτης, Νάτχο, Φετφατζίδης, Ανσαριφάρντ, Βρουσάι, Τοροσίδης, Σισέ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπέρνλι. / The line-up for today's match against @BurnleyOfficial.#olympiacos #UEL #OlyBur #lineup @EuropaLeague pic.twitter.com/DtwyC8ro2x

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 23 Αυγούστου 2018