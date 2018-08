Με Νάτχο, Γκιγιέρμε και Χασάν ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπέρνλι (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την αποστολή για το πρώτο ματς με την Μπέρνλι στο Καραϊσκάκη, με τον Πέδρο Μαρτίνς να έχει στη διάθεσή του και τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Νάτχο, Γκιγιέρμε και Χασάν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή από τον Πορτογάλο τεχνικό του Ολυμπιακού για το ματς με τους «Κλάρετς».

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Βρουσάι, Ποντένσε, Γκερέρο, Ανσαριφάρντ, Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό πρώτο ματς των play-off του UEFA Europa Leauge, κόντρα στην Μπέρνλι.

