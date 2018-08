Η 11αδα του Ολυμπιακού με τη Λουκέρνη (pic)

Οπως αναμενόταν. Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν είχε την παραμικρή αλλαγή στην 11αδα σε σχέση με αυτήν του πρώτου αγώνα. Ετσι θα παρατάξει τον Γιαννιώτη γκολκίπερ τους με τους Ομάρ, Βούκοβιτς, Μιράντα και Τσιμίκα να είναι στην άμυνα.

Μπουχαλάκης και Καμαρά θα είναι στα χαφ και οι Φορτούνης, Λάζαρος, Ποντένσε θα αγωνιστούν πίσω από τον Γκερέρο στην ρεβάνς του 4-0.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Λουκέρνη. / The line-up for today's match against FC Luzern. #olympiacos #UEL #LUZOLY #lineup @EuropaLeague pic.twitter.com/oSWq0uqUZB

