Μπουκάλι στο κεφάλι του επόπτη και διακοπή στο Στουρμ Γκρατς-ΑΕΚ Λάρνακας (vid)

Η ΑΕΚ Λάρνακας έπαιρνε μεγάλο διπλό (0-2) στο Γκρατς από τη Στουρμ στο πρώτο ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, αλλά οι οπαδοί των γηπεδούχων δεν θα επέτρεπαν να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο επόπτης δέχτηκε μπουκάλι στο κεφάλι από τους Αυστριακούς (78'), βρέθηκε ματωμένος στο χορτάρι και λίγα λεπτά αργότερα διεκόπη για αρκετά λέπτά το παιχνίδι.

So this just happened at Sturm Graz. Game suspended, players taken off. pic.twitter.com/5luVI6ps2W

— Nick Willson (@nickkkw) August 9, 2018