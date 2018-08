Το μήνυμα του Μαρτίνς στο twitter (pic)

Είναι το πρώτο δικό του επίσημο παιχνίδι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είναι φυσικά και το πρώτο των «ερυθρόλευκων» για τη νέα σεζόν. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Πέδρο Μαρτίνς έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω twitter.

«Αυριο είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν. Ελπίζουμε να έχουμε την πλήρη υποστήριξη των φιλάθλων μας για να ξεκινήσουμε με μία σημαντική νίκη», έγραψε.

Tomorrow is the first official match of the new season. We hope to have the full support from the stadium so we can start with an important victory! https://t.co/XIJPXtY77A

— Pedro Martins (@CoachPMartins) August 8, 2018