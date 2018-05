Μήτρογλου: «Θαυμάσιο ταξίδι»

Η Μαρσέιγ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Europa League απέναντι στην Ατλέτικο, όμως ο Κώστας Μήτρογλου με τιτίβισμά του έδειξε πως κρατά μόνο τα θετικά...

«Ηταν ένα θαυμάσιο ταξίδι! Θέλαμε όλοι πάρα πολύ να κερδίσουμε, δώσαμε ό,τι είχαμε, αλλά δεν ήταν γραφτό να συμβεί. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εκεί, υποστηρίζοντας μας σε ολόκληρη τη διαδρομή. Τέτοια ταξίδια πάντα σε κάνουν καλύτερο και θα γίνουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί!» ήταν το σχόλιο του.

It was a wonderful journey! We all badly wanted it to win the #EuropaLeagueFinal , we gave everything we had, but it wasnt meant to be. Thank you all for being there, supporting us the whole way. Such journeys always make you better and we'll become better and stronger! #teamOM

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) 17 Μαΐου 2018