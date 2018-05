Γκαμεϊρό: Ο μόνος Γάλλος με 4 ευρωπαϊκές Κούπες (pic)

Ο Κεβίν Γκαμεϊρό κατέκτησε με την Ατλέτικο Μαδρίτης το Europa League, κάτι που έχει ήδη κάνει άλλες τρεις φορές με τη Σεβίλλη.

Ετσι, έγινε ο μόνος Γάλλος που έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο 4 φορές.

Τις σεζόν 2013–14, 2014–15, 2015–16 πανηγύρισε και πάλι αγκαλιά με το τρόπαιο του Europa. Ο Βιτόλο από την άλλη έχει πάρει κι αυτός το τρόπαιο 4 φορές.

Winning the Europa League is just another day in the office

For Vitolo and Kevin Gameiro at least!

They've both won it four times now.

https://t.co/xkZI5lEAzZ pic.twitter.com/rTOP88WJcK

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 16, 2018