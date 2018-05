Ο Τόρες πήρε την πρώτη κούπα με την Ατλέτικο στο τελευταίο παιχνίδι του (vid)

«Απ' όσους τίτλους έχω κατακτήσει, αυτός είναι ο πιο γλυκός, επειδή είναι κάτι που ονειρευόμουν να συμβεί απ' όταν ήμουν παιδί». Με αυτή τη δήλωση που έβγαινε μέσα από την καρδιά του, ο Φερνάντο Τόρες πήρε την κούπα στα χέρια του. Μάλιστα ήταν υπέροχο το ότι ο αρχηγός Γκάμπι του την έδωσε και τη σήκωσαν μαζί. Ο Τόρες πήρε την πρώτη κούπα με την Ατλέτικο στο τελευταίο παιχνίδι του και αφού αγωνίστηκε εκεί για 11 σεζόν, 403 αγώνες, σκοράροντας 127 γκολ.

Atleti captain Gabi calls on club legend and local lad Fernando Torres to help him lift the Europa League trophy pic.twitter.com/6mL0ruRCrw

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 16, 2018