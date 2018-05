Δείτε το πιο τρυφερό video του τελικού, με ένα μικρό κοριτσάκι να πανηγυρίζει στην αγκαλιά του Τσόλο Σιμεόνε.

There is NO better video from tonight's Europa League final. Forget about the goals. Look at the little girl's face. Absolutely BRILLIANT. #UELfinal pic.twitter.com/PHstOOFHlc

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 16, 2018