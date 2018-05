Η Ατλέτικο πήρε το προβάδισμα στο 21’ επί της Μαρσέιγ με τον Γκριεζμάν να εκμεταλλεύεται το λάθος του Ανγκισά για το 0-1!

Griezmann pounces on the defensive error to give #Atleti the lead #UELfinal #OMatleti pic.twitter.com/86FyqaTv0n

— Jonah Takalua (@Destaquito2) May 16, 2018