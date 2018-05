Έγινε η νύχτα... μέρα στη Μασσαλία! (vids)

Ένα ατελείωτο πάρτι έχει στηθεί στη Μασσαλία, όπου οι οπαδοί της Μαρσέιγ πανηγυρίζουν στους δρόμους της πόλης την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό του Europa League.

Μάλιστα, περίπου 20.000 βρέθηκαν στο «Βελοντρόμ» όπου είδαν το παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ και στη συνέχεια βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να πανηγυρίσουν.

Scenes outside the Velodrome last night after Marseille’s win over RB Salzburg..

26/04/18. #TeamOM #UEL pic.twitter.com/PUr4VhuZ8d

