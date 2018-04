Μοίρασε... μπανανόφλουδες και πανηγύρισε τρελά ο Γκριεζμάν (vids)

Με 10 παίκτες από το 10', πίσω στο σκορ και χωρίς να έχει κάνει φάση. Στο 82' όμως ο Γκριεζμάν πήρε την μεγάλη μπάλα, έτρεψε στην πλάτη της άμυνας, αλλά για να σκοράρει το 1-1, έπρεπε να πέσουν όλοι κάτω. Κοσιελνί αρχικά και Μουστάφι στη συνέχεια γλίστρησαν και έτσι ο Γάλλος επιθετικός βρήκε δίχτυα, για να το πανηγυρίσει με τον ιδιαίτερο τρόπο που το κάνει τελευταία.

First Lingard and now Griezmann has took the piss at the Emirates lmaoo pic.twitter.com/8whOmX9tiu

— Owen (@JesussEsque) April 26, 2018