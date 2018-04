Η Μαρσέιγ του Κώστα Μήτρογλου φιλοξενεί την Πέμπτη στο «Βελοντρόμ» την Σάλτσμπουργκ στον πρώτο ημιτελικό του Europa League και οι Φωκαείς ετοίμασαν έναν υπέροχο βίντεο με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Μπαζίλ Μπολί (ο άνθρωπος που χάρισε το μοναδικό Champions League που έχει γαλλική ομάδα), ενόψει του αγώνα με τους Αυστριακούς.

