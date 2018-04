Η Άρσεναλ των... κορυφών στο φετινό Europa League (pic)

Οι «κανονιέρηδες», πέτυχαν δύο γκολ στη Μόσχα, το βράδυ της Πέμπτης, απαντώντας σε αυτά που είχε καταφέρει να βρει η ΤΣΣΚΑ ώστε να φτάσει ένα βήμα πριν από ακόμα μια μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή τις τελευταίες μέρες.

Το 4-1 του «Έμιρεϊτς» συνοδεύτηκε από το 2-2 της Ρωσίας και κάπως έτσι οι Λονδρέζοι βρίσκονται πλέον δύο ματς μακριά από τον πρώτο ευρωπαϊκό τους τελικό μετά το 2006 (όπου ηττήθηκαν από τη Μπαρτσελόνα στο Παρίσι).

Για φέτος, η ομάδα του Βενγκέρ απολαμβάνει... τέσσερις κορυφές στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αφού, έχει τις περισσότερες νίκες (8), έχει σκοράρει τις περισσότερες φορές (29), έχει καταγράφει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες προς τον αντίπαλο στόχο (162), ενώ και ο Μοχάμεντ Ελνένι διαπρέπει, όντας ο ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες επιτυχημένες μεταβιβάσεις (701).

2017/18 #UEL:

Most wins: Arsenal (8)

Most goals: Arsenal (29)

Most shots: Arsenal (162)

Most completed passes: Mohamed Elneny (710)#UELdraw pic.twitter.com/nKQ8UX1SR0

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018