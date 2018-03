Μπατσουαγί: «Μάλλον φαντάστηκα ότι με φώναζαν πίθηκο»

Στον επαναληπτικό με την Αταλάντα για τους «16» του Europa League, ο Μίτσι Μπατσουαγί είχε καταγγείλει ότι οι Ιταλοί οπαδοί τον κορόιδευαν ρατσιστικά με κραυγές πιθήκων. Ωστόσο, αν και αρχικά η UEFA άνοιξε σχετική έρευνα, τώρα αποφάσισε να την διακόψει.

Αυτό έφερε και την αντίδραση του Βέλγου επιθετικού της Ντόρτμουντ, ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Μάλλον θα ήταν η φαντασία μου. Απλά ήταν ήχοι πιθήκων, αλλά ποιος νοιάζεται; Είναι το 2018».

LOL. Must be my imagination https://t.co/50BrKZz6mu

