Τρελός για τον Μπομπ Σφουγγαράκη ο Μπατσουαγί! (pics)

Ο Βέλγος πρώην επιθετικός της Τσέλσι και νυν των Βεστφαλών, έφτασε στα πέντε τέρματα με τη γερμανική ομάδα σε τρεις εμφανίσεις και ήταν εκείνος που με δύο τέρματα στο πρώτο παιχνίδι με την Αταλάντα στους «32» του Europa League έκανε τη δεύτερη ανατροπή στο παιχνίδι και χάρισε στη Ντόρτμουντ τη νίκη με σκορ 3-2 επί των Ιταλών.

Μέσω social media και έχοντας αντικρίσει ξανά τον... χαμό που προκάλεσε, με άπαντες να τον λατρεύουν ως batsman, εκείνος έδειξε την προτίμησή του στον Μπομπ τον Σφουγγαράκη! Ακόμα και με την τσάντα πλάτης με την οποία αποχώρησε από το γήπεδο!

​

Me when I put my Batsman costume on #toomuchloveforbob pic.twitter.com/8cuX58dejs

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) February 15, 2018