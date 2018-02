Πάνω από 40.000 κόσμος στο ΟΑΚΑ (pic)

Τρεις επιπλέον θύρες κλείνουν σε ότι αφορά τη διάθεση εισιτηρίων στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση της ΑΕΚ για τη φάση των «32» του Europa League με αντίπαλο την Ντινάμο Κιέβου. Πρόκειται για την «8» η οποία είναι κι επίσημα sold out και για τις θύρες «5» και «9» στις οποίες έχουν απομείνει ελάχιστα κομμάτια για να ολοκηρωθεί και σε αυτές η διάθεση.

Περισσότερα από 25.000 απλά - κανονικά εισιτήρια έχουν ήδη βρει κάτοχο, υπάρχουν και όσα έχουν πάει στο οργανωμένο κομμάτι των οπαδών της ΑΕΚ, ενώ σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα εισιτήρια διαρκείας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο γεγονός ότι περισσότεροι από 40.000 φίλοι της Ένωσης θα βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Θυμίζουμε ότι η καλύτερη φετινή επίδοση της Ένωσης σε πώληση εισιτηρίων ήταν στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Μίλαν όπου είχαν διατεθεί 40.538 και υπήρχαν στο ΟΑΚΑ πάνω από 45.000 φίλοι των «κιτρινόμαυρων». Το πιθανότερο σενάριο θέλει και τώρα να σημειώνεται τουλάχιστον η δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση σε πωλήσεις εισιτηρίων.

Όπως είχε γνωστοποιήσει η ΑΕΚ, εννιά θύρες του Ολυμπιακού Σταδίου ήταν ήδη sold out (δέκα πλέον) για τον αγώνα της Πέμπτης με την Ντινάμο Κιέβου. Ταυτόχρονα βεβαίως η προπώληση συνεχίζεται κανονικά τόσο ηλεκτρονικά ( μέσω του aekfc.gr, του official app My AEK, αλλά και μέσω του δικτύου καταστημάτων COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα) όσο και από το εκδοτήριο του σταθμού ΗΣΑΠ Ειρήνη, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα πρωταθλήματος με την Ξάνθη.