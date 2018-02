ΠΑΕ ΑΕΚ: «Ήδη sold out 9 θύρες για το ματς με Ντιναμό» (pic)

Όποιος θέλει να βρεθεί στο ΟΑΚΑ για το ματς με τη Ντιναμό, μάλλον θα πρέπει να βιαστεί μιας και τα εισιτήρια έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται.

Η ενημέρωση της Ένωσης:

Εννιά θύρες του Ολυμπιακού Σταδίου είναι ήδη sold out για τον αγώνα της Πέμπτης με την Ντιναμό Κιέβου, όπως μπορείτε να τσεκάρετε στο ενημερωμένο γράφημα της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ταυτόχρονα βεβαίως η προπώληση συνεχίζεται κανονικά τόσο ηλεκτρονικά ( μέσω του aekfc.gr, του official app My AEK, αλλά και μέσω του δικτύου καταστημάτων COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα) όσο και από το εκδοτήριο του σταθμού ΗΣΑΠ Ειρήνη, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα πρωταθλήματος με την Ξάνθη. Σημειώνεται ότι η κάρτα φίλου υπέρ της ερασιτεχνικής ΑΕΚ απαιτείται μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις και όχι για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου.