Η Εστερσουντ τρολάρει την Αρσεναλ με αποδυτήρια πάγου (pics)

Αφού έκανε την έκπληξη και απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στα Play Off του Europa League, η Εστερσουντ συνέχισε με πρόκριση από τον όμιλό της, αφήνοντας μάλιστα εκτός τις Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χέρτα. Τώρα λοιπόν στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση της σύντομης ιστορίας της καλείται να κοντραριστεί με την Αρσεναλ στη φάση των «16».

Καθώς την Πέμπτη υποδέχεται τους Λονδρέζους στην παγωμένη Σουηδία, είπαν να τους κάνουν και λίγη πλακίτσα. Ανέβασαν έτσι φωτογραφίες από δωμάτιο πάγου στολισμένο με εμφανίσεις και κασκόλ της ομάδας, γράφοντας: «Σας περιμένουμε. Αυτά είναι και να νέα μας αποδυτήρια»!

We are ready for you @Arsenal ! Did we mentioned our new locker rooms? #vigerossaldrig #EuropaLeague #iglooadventure pic.twitter.com/c5SJQplYE3

— Östersunds FK (@ofk_1996) February 12, 2018