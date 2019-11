Ο Λεβαντόφσκι πέρασε τη μισή Σλοβενία πριν σκοράρει (vid)

Το βράδυ της Τρίτης, η Πολωνία επικράτησε 3-2 της Σλοβενίας και αποθεώθηκε από το κοινό της, καθώς είχε ήδη προκριθεί στο EURO. Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ξανά ο σούπερ σταρ της. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε το 2-1, πραγματοποιώντας μία απίθανη ενέργεια. Αφού άδειασε δύο αντιπάλους μαζί, πέρασε σχεδόν τη μισή άμυνα και σκόραρε από πολύ δύσκολη θέση ένα υπέροχο γκολ.

Robert Lewandowski's goal was just insane, have watched it over a 100 times.

?￰゚メᆰ? https://t.co/rBbwTlfm4B

— Scouting Polska (@ScoutingPolska) November 20, 2019