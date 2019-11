Κριστιάνο: Στέλνει την Πορτογαλία σε κάθε μεγάλο τουρνουά! (pic)

Ο CR7 έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια της πολύτιμης παρουσίας και προσφοράς του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ν' αλλάξει ολόκληρη την ιστορία της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Μαζί του, η Πορτογαλία έχει καταφέρει να πάρει πρόκριση και στα 4 Παγκόσμια Κύπελλα που έχουν διεξαχθεί από την πρώτη μέρα που ο Κριστιάνο φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο, ενώ, μετά και την πρόσφατη πρόκριση στο Euro 2020, οι Πορτογάλοι μετρούν πλέον 5 στα 5 και στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (4 μέχρι και αυτό του 2016 με τον Ρονάλντο παρόντα σε όλα).

Βέβαια, σε αυτό του 2004, που ήταν επικό για τη δική μας «γαλανόλευκη», οι διοργανωτές δεν χρειάστηκαν τα προκριματικά...

Δίχως εκείνον, σε διαφορετικές εποχές και χρόνια που πλέον φαίνονται μακρινό παρελθόν, η εθνική ομάδα είχε μόλις 3 προκρίσεις από τα 17 Μουντιάλ στα οποία διεκδίκησε μια θέση, ενώ, είχε και 3 παρουσίες σε Euro, αν και προσπάθησε να το κάνει σε 11 τουρνουά!

Φυσικά, η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή είναι η εν ενεργεία Πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά τον θρίαμβο στα γήπεδα της Γαλλίας το 2016 και είναι εκείνη που κατέκτησε το πρώτο Nations League της ιστορίας.

Portugal without Cristiano:

Qualify for 3 out 17 World Cups.

Qualify for 3 out 11 Euros.

Portugal with Cristiano:

Qualify for 4 out 4 World Cups.

Qualify for 4 out 4 Euros.

Whether you like him or hate him, this man is simply brilliant. Appreciate greatness. pic.twitter.com/Dez1PcerPW

