Έχει πάρει φωτιά τη φετινή σεζόν ο Τσίρο Ιμόμπιλε.

Ο στράικερ της Εθνικής Ιταλίας σκόραρε και κόντρα στην Αρμενία, φτάνοντας τα 19 γκολ σε 18 ματς με την πατρίδα του και τη Λάτσιο.

Σε εξαιρετική κατάσταση ο φορ των Λατσιάλι.

Immobile has scored 19 goals in 18 games for club and country this season #EURO2020 pic.twitter.com/uYNcVtfOx7

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 18, 2019