Κριστιάνο: «Έκλεψε» το γκολ του Ζότα για τα 99 τέρματα με την Εθνική (vid)

Ο CR7 πέτυχε το δεύτερο γκολ των Ιβήρων, στο ματς της Κυριακής, αφού βρέθηκε στην πορεία της μπάλας είπε να το... σιγουρέψει λίγο περισσότερο και πάνω από τη γραμμή ήταν εκείνος που έσπρωξε τη μπάλα στο πλεκτό.

Βέβαια, το γκολ θα έμπαινε ούτως ή άλλως, αλλά μπροστά στο φάσμα των 100 τερμάτων (φτάνοντας σε... απόσταση αναπνοής), δεν ήθελε να το αφήσει στον παίκτη της Γουλβς που είχε κάνει την προσπάθεια...

Ronaldo’s do a “Ramse” and make 99 goals for Portugal!

Can he make 100 already today? #EURO2020 @Cristiano pic.twitter.com/Tdq74vXQp6

— Ronaldo CR7 -The Juve version (@Mr_Baggio) November 17, 2019