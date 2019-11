Ο διεθνής στόπερ της Λίβερπουλ, μετά το 0-0 με τη Βόρειο Ιρλανδία το βράδυ του Σαββάτου, γιόρτασε με τους συμπαίκτες του την επιστροφή της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας σε μεγάλη διοργάνωση μετά το Μουντιάλ του 2014!

Πλησιάζοντας πως τον κόσμο που είχε βρεθεί στο Μπέλφαστ, άρχισε να... ρίχνει σφαλιάρες στους συμπαίκτες του, με τον Ντε Λιχτ να μην το περιμένει...

virgil: screams ‘CMON’

also virg: slaps everyone on the head pic.twitter.com/NzrExXSC9v

