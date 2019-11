Ντέιβις: Έγινε κορυφαίος Βρετανός χαφ όλων των εποχών και... έχασε πέναλτι! (vid)

Ο πολύπειρος μέσος που αγωνίζεται στη Ρέιντζερς και παραμένει... τιμιότατος «στρατιώτης» της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, έγραψε ιστορία το βράδυ του Σαββάτου στο Μπέλφαστ απέναντι στους «οράνιε».

Ξεπέρασε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ φτάνοντας στις 116 συμμετοχές και έγινε ο κορυφαίος Βρετανός χαφ όλων των εποχών σε επίπεδο εμφανίσεων με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του!

Η νύχτα θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη για εκείνον και το σύνολο του Μάικλ Ο'Νιλ να συνεχίσει να διεκδικεί την απευθείας πρόκριση στο Euro 2020, ωστόσο, αστόχησε σε κρίσιμο πέναλτι...

Steven Davis penalty miss, what could have been #GAWA pic.twitter.com/jFEaDWWplD

— Josh Bunting (@Buntingfootball) November 17, 2019