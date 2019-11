Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους εξέθεσε ανεπανόρθωτα τον Μαουρίτσιο Σάρι που είχε κάνει λόγο για κακή περίοδο του ποδοσφαιριστή έπειτα από μακροχρόνιες ενοχλήσεις από τραυματισμό.

Έπαιξε στην εθνική ομάδα της χώρας του στο 6-0 επί της Λιθουανίας, και πέτυχε ακόμα ένα χατ-τρικ, το 55ο της καριέρας του, ενώ, παραλίγο να βγάλει και ασίστ με τον ώμο στον Πασιένσια στο 29ο λεπτό!

Δείτε το βίντεο:

CR7

A little bit disgusted, Paciencia missed the goal

for the 2019 BEST ASSIST !

THE SHOULDER PASS by @Cristiano was a pic.twitter.com/uF2ATyJodF

— (@Twitugal) November 14, 2019