Στέρλινγκ: «Αποδοκιμάστηκε ο Γκόμες για κάτι που φταίω εγώ...»

Ο διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι που έμεινε εκτός πλάνων του Σάουθγκεϊτ για το 1.000ο ματς στην ιστορία των «τριών λιονταριών» αλλά είδε τους συμπαίκτες του να φτάνουν στο εντυπωσιακό 7-0 και να εξασφαλίζουν και μαθηματικά την πρόκρισή τους στο Euro 2020, δήλωσε:

«Μου ήταν δύσκολο να βλέπω έναν συμπαίκτη μου να αποδοκιμάζεται για κάτι που δεν ευθύνεται εκείνος, αλλά εγώ... Ο Τζο δεν έκανε τίποτα κακό και όταν βλέπεις ένα παιδί που πάντοτε σκύβει το κεφάλι και δουλεύει σκληρά ν' αποδοκιμάζεται, έπειτα από μια τόσο δύσκολη εβδομάδα για εκείνον, είναι πολύ λάθος.

Αναλαμβάνω την απόλυτη ευθύνη και αποδέχομαι τις συνέπειες που ήρθαν».

especially after a difficult week for him to be booed when he came on tonight was wrong.

I’ve taken full responsibility and accepted the consequence.

I felt as though I had to say this get home safe every one #Euro2020

— Raheem Sterling (@sterling7) November 14, 2019