Αγγλία: Σχίσιμο στο πρόσωπο του Γκόμες από τον καυγά με τον Στέρλινγκ! (pic)

Οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές μετά την κόντρα τους στο μεγάλο ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ», αρπάχτηκαν και στο προπονητικό κέντρο των «τριών λιονταριών».

Ο επιθετικός των «πολιτών» δεν πήρε καλά το χιούμορ που του έκανε ο συμπατριώτης του και τον άρπαξε απ' τον λαιμό στο χώρο που γευματίζουν οι Άγγλοι διεθνείς!

Από τον τσακωμό τους, ο Στέρλινγκ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τα πλάνα του Σάουθγκεϊτ για το ιστορικό ματς (1.000ο στα χρονικά) απέναντι στο Μαυροβούνιο και ο Γκόμες αποκόμισε ένα σχίσιμο κάτω από το δεξί μάτι.

Προφανώς η γρατσουνιά προήλθε τη στιγμή της σύρραξης, το απόγευμα της Δευτέρας...

Joe Gomez left with scratch below right eye after clash with Raheem Sterling. Story: @JamieJackson___ https://t.co/FsZqjUIBGS

— Guardian sport (@guardian_sport) November 12, 2019