Ο Στέρλινγκ καυγάδισε με τον Γκόμες και στην Εθνική για το Λίβερπουλ-Σίτι και τιμωρήθηκε! (vid)

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επιβεβαίωσε το περιστατικό που σημειώθηκε σε χώρο του St. George's Park το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές χρειάστηκαν την παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να ηρεμήσουν, συνεχίζοντας την κόντρα που ξεκίνησαν από το απόγευμα της Κυριακής στο «Άνφιλντ»!

Ο Στέρλινγκ τιμωρήθηκε και δεν θα υπολογίζεται για το ματς με το Μαυροβούνιο, παραμένοντας όμως στην αποστολή των «τριών λιονταριών», στο 1000ο ματς της εθνικής ομάδας της χώρας του στην ιστορία.

«Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει για εμένα το ποδόσφαιρο. Και οι δύο ανταλλάξαμε κουβέντες, αλλά τα βρήκαμε και συνεχίσουμε. Στο ποδόσφαιρο τα συναισθήματα συνεχώς βρίσκονται σε μια ένταση και είμαι άνδρας για να παραδεχθώ ότι έχασα την ψυχραιμία μου. Προχωράμε γιατί αγαπάμε το άθλημα.

Μαζί με τον Τζο καταλαβαίνουμε ότι ξεφύγαμε για 5-10 δευτερόλεπτα και είναι κάτι που το αφήσαμε πίσω και κοιτάμε μπροστά, μην το κάνουμε μεγαλύτερο απ' ότι ήταν» έγραψε ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι στα social media.

«Μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις μας είναι να αφήνουμε εκτός εθνικής ομάδας τις κόντρες από το συλλογικό επίπεδο. Δυστυχώς, τα συναισθήματα ήταν σε έξαρση μετά το ματς της Κυριακής και δεν είχαν ηρεμήσει...» ανέφερε από την πλευρά του ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

VAR CORRECTION: LIVERPOOL 4-1 Man City. After careful inspection Liverpool awarded extra goal due to Gomez winning his duel with Sterling..more to follow.. #LIVMCI pic.twitter.com/JregaROftX

— KopKings (@kings_kop) November 10, 2019