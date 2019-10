Ο Ζιντσένκο διέκοψε συνέντευξη συμπαίκτη του, άρχισε να χοροπηδάει και να χορεύει μπροστά στην κάμερα και λίγο αργότερα εισέβαλε στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο που βρισκόταν στο γήπεδο κι άρχισε να φωνάζει συνθήματα και να δίνει ρυθμό!

Σίγουρα το χάρηκε και με το παραπάνω...

Oleksandr Zinchenko's reaction after Ukraine sealed a place at Euro 2020 last night pic.twitter.com/9CFzJIiWFk

— Soccer AM (@SoccerAM) October 15, 2019