Αγγλία: Βούλγαρος ρεπόρτερ κατηγόρησε τον Σάουθγκεϊτ για υπερβολές! (vid)

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τριών λιονταριών» φυσικά έθιξε τα ζητήματα που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο «Βασίλ Λέφσκι» με τους ρατσιστές και τους ναζί στις εξέδρες και τους μαυροφορεμένους οπαδούς που οδήγησαν την αναμέτρηση στη διακοπή δυο φορές, με τους Άγγλους να μην αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο, κόντρα στο πρωτόκολλο...

Παρ' όλα αυτά, βρέθηκε Βούλγαρος ρεπόρτερ να πει στον Σάουθγκεϊτ στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι: «Τι είναι αυτά που λέτε; Είναι υπερβολές... Το παιχνίδι έγινε σε πολύ φιλικά πλαίσια...».

"What are you talking about? ... the game was so friendly."

Watch as a journalist accuses Southgate of exaggerating the racist abuse during last night's England game in Bulgaria. pic.twitter.com/O3cB1CQBCm

