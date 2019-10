Αγγλία: Με ολοφάνερα πρόσωπα οι ναζί οπαδοί της Βουλγαρίας (vid)

Ο Τάιρον Μινγκς αμέσως μόλις άκουσε τι συνέβαινε στις εξέδρες του γηπέδου όπου τα «τρία λιοντάρια» έφτασαν στο 6-0 επί των Βούλγαρων, φώναξε προς τον βοηθό ότι έπρεπε να κάνει κάτι.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ με τη σειρά του ενημέρωσε τον τέταρτο διαιτητή για τα όσα εμετικά ακούγονταν από τις εξέδρες και κυρίως από το κομμάτι όπου παρουσιάστηκαν οι μαυροφορεμένοι, οι οποίοι και αποχώρησαν στην ανάπαυλα.

Πάντως, στο βίντεο που κυκλοφορεί, φαίνονται όλα τα πρόσωπα των οπαδών που είτε κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς είτε κάνουν ήχους μαϊμούδων...

This makes you sick to your stomach... #BULENGpic.twitter.com/rxRSU8FPUP

— Samantha Quek (@SamanthaQuek) October 14, 2019