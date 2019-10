Αγγλία: Το σύνθημα – απάντηση των Βρετανών οπαδών στους ρατσιστές (vid)

Τα «τρία λιοντάρια» έφτασαν στο εμφατικό σκορ δίχως την παραμικρή αντίσταση από πλευράς Βούλγαρων στο παιχνίδι της Πέμπτης, ωστόσο, το ματς στιγματίστηκε από τους μαυροφορεμένους οπαδούς που είχαν βρεθεί στις εξέδρες, έκαναν ήχους μαϊμούδων προς τους Μινγκς και Στέρλιγνκ και χαιρετούσαν ναζιστικά.

Στο φινάλε της αναμέτρησης, οι Άγγλοι οπαδοί φώναζαν: «Ποιος έβαλε τη μπάλα στα δίχτυα των γαμ%#$@ ρατσιστών; Ο Ραχίμ Στέρλινγκ»!

England fans chanting: "Who put the ball in the racists’ net? Raheem fucking Sterling!"

This is class from the England fans!

