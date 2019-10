Βαϊνάλντουμ: Ελέγχει στη Λίβερπουλ, σκοράρει στην Ολλανδία (vids)

Επιστροφή στοιχήματος* στον αγώνα Ουκρανία - Πορτογαλία και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Ολλανδός χαφ της Λίβερπουλ, παίζοντας με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στα προκριματικά του Euro 2020, συνέβαλε στη νίκη με ανατροπή απέναντι στη Βόρειο Ιρλανδία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και χρίστηκε σκόρερ δυο φορές στο Κυριακάτικο παιχνίδι με τη Λευκορωσία, χαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη (2-1) στους «οράνιε».

Οι κινήσεις του κοντά στην περιοχή ή και εντός αυτής, αλλά πολύ περισσότεροι η ελευθερία που φαίνεται πως έχει στην Ολλανδία και η επιθετική διάθεση στο παιχνίδι του σε αντίθεση με όσα προσφέρει και τον ρόλο που έχει στη Λίβερπουλ, έχουν αρκετές διαφορές.

Με τη φανέλα με το ολλανδικό εθνόσημο έφτασε πλέον σε σημείο να μετράει 7 τέρματα στις τελευταίες του 11 συμμετοχές, τη στιγμή που έχει μόλις 6 γκολ στους τελευταίους 13 μήνες της παρουσίας του στο «Άνφιλντ».

Έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση επίτευξης τερμάτων που έχει παρουσιάσει στην καριέρα του μέχρι στιγμής, αφού, σκοράρει 0,22 φορές ανά παιχνίδι με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, σε αντίθεση με τα 0,37 τέρματα/αγώνα που είχε στην Αϊντχόφεν και τα 0,28 που μετρούσε ανά ματς ως μέλος της Νιούκαστλ.

Gini Wijnaldum scored a brace as the Netherlands won 2-1 away at Belarus in their Euro 2020 Qualifier. Virgil van Dijk was the captain. pic.twitter.com/rcQOBSSX2g

