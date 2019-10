Σαν Μαρίνο: Ο τερματοφύλακας ξεχάστηκε και έπιασε άνετος τη μπάλα εκτός περιοχής! (vid)

Ο πορτιέρε του Σαν Μαρίνο, επέτρεψε στους Σκωτσέζους να στήσουν τη μπάλα στα όρια της μεγάλης του περιοχής και να προκαλέσουν κίνδυνο για την εστία του, δίχως να υπάρχει ο παραμικρός λόγος.

Με τη μπάλα να γυρίζει προς εκείνον, τη στιγμή που βρισκόταν στο ημικύκλιο της περιοχής του, ο πορτιέρε ξεχάστηκε και την έπιασε με τεράστια άνεση, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Αναμφίβολα μια από τις γκάφες που θα συμπεριληφθούν στα bloopers των προκριματικών του Euro 2020...

The San Marino goalkeeper has just conceded a free-kick for doing this. pic.twitter.com/95S354ppYb

