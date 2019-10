Γκιγκς: «Υποκρίθηκε τη λιποθυμία ο Τζέιμς»! (vid)

Ο νεαρός εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φάνηκε να δέχεται χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από το πόδι του Ντομαγκόι Βίντα που συμμετείχε στη φάση.

Ο τρόπος με τον οποίο έπεσε στο έδαφος και η στάση του σώματός του, με τα μάτια του κλειστά, προκάλεσαν έντονη ανησυχία σε όλους. Το ιατρικό επιτελείο της Ουαλίας έτρεξε πάνω του κι αφού έλεγξαν την κατάστασή του και του επέτρεψαν να συνεχίσει, με τον παίκτη να ολοκληρώνει κανονικά το ματς.

Φυσικά τέθηκε ζήτημα αντιμετώπισης των τραυματισμών στο κεφάλι και των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν αν πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό που δεν έγινε αντιληπτό εκείνη τη στιγμή από τον γιατροί της ομάδας.

Ο Τζέιμς από την πλευρά του, ανέφερε πως «δέχθηκα το χτύπημα στο κεφάλι αλλά ευτυχώς δεν λιποθύμησα», ενώ, ο Ράιαν Γκιγκς έκανε λόγο για μια «μικρή υποκριτική συμπεριφορά όταν βρισκόταν στο έδαφος...».

Looks awful watching it again! Daniel James was knocked out big time. pic.twitter.com/ZS6cHsedWN

— Adam Humphreys (@AdamAce1066) October 13, 2019