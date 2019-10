Ο Μαντσίνι έβγαλε την τσίχλα του και την κόλλησε στον πάγκο (vid)

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της αναμέτρησης της Ιταλίας με την Ελλάδα, η κάμερα έπεσε στο 36ο λεπτό πάνω στον Ρομπέρτο Μαντσίνι που βρισκόταν όρθιος στην άκρη του ιταλικού πάγκου.

Εκείνη τη στιγμή ο Ιταλός τεχνικός έβγαζε προσεκτικά την τσίχλα από το στόμα του και την κολλούσε σε μη εμφανές σημείο στον πάγκο... Ίσως κανείς να περίμενε καλύτερους τρόπους από τον τεχνικό της «Σκουάντρα Ατζούρα»...

That's no place to leave your chewing gum, Roberto. #ITAGRE #VMSport pic.twitter.com/UxvHfGq9tX

— Virgin Media Sport (@VMSportIE) October 12, 2019