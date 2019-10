Το Πορτογαλία-Λουξεμβούργο αναμενόταν πώς και πώς από τους Ιβηρες, αφού ο Ρονάλντο ήταν στα 698 γκολ και ήθελε δύο για τα 700. Τώρα θέλει ένα, αφού σκόραρε... μόνο μία φορά, αλλά η βραδιά ούτως ή άλλως ήταν ξεχωριστή για τον CR7, αφού ήταν εκεί ο Αουρέλιο Περέιρα, ο θρυλικός σκάουτ της Σπόρτινγκ που "ανακάλυψε" τον Ρονάλντο.

Now that's a picture. Before Portugal's game at Sporting's Alvalade stadium last night homage was paid to legendary Sporting scout Aurélio Pereira, the man who "discovered" Ronaldo. See the mutual respect here. pic.twitter.com/oBaoblSCHB

— Tom Kundert (@PortuGoal1) October 12, 2019