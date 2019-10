Ιταλία: Εντυπωσιακή η νέα πράσινη φανέλα! (vid)

Το συγκεκριμένο χρώμα στην εμφάνιση είχε φορεθεί μονάχα άλλη μια φορά στο παρελθόν, στο μακρινό 1954, σε νίκη με σκορ 2-0 απέναντι στην Αργεντινή στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, τον Δεκέμβρη εκείνου του έτους.

Έπειτα, το πράσινο παρέμεινε μονάχα για τα μικρότερα κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, με τους άνδρες να παίρνουν μόνιμα το μπλε.

«Η φανέλα συνοδεύει την νέα εποχή στην εθνική ομάδα της Ιταλίας και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο ρόστερ, αφού, οι 12 εκ των διεθνών είναι ηλικίας 25 ετών και κάτω» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Puma που σχεδίασε και δημιούργησε την πράσινη εμφάνιση.

#Italy’s new #Renaissance Kit celebrates the #Azzurri’s rising talents

The article https://t.co/X6TEUFTUYI@pumafootball drew inspiration from the green shirt worn just once by Italy in the 2-0 win over #Argentina at #Rome’s Stadio Olimpico in 1954#NewWaveRises pic.twitter.com/v4F8yafD6E

— Italy (@azzurri) October 7, 2019