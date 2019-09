Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να χρίζεται σκόρερ και στις δύο αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας μάλιστα καρέ τερμάτων κόντρα στους Λιθουανούς για να γράψει ιστορία με το 54ο χατ-τρικ της καριέρας του και τις 40 χώρες κόντρα στις οποίες έχει σκοράρει πλέον, οι Ίβηρες έγιναν η πρώτη ομάδα που φοράει δυο σήματα στη φανέλα στην Ευρώπη!

Το ένα είναι για το Euro του 2016, αφού μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι η Πορτογαλία θα παραμένει Πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά την επιτυχία στα γήπεδα της Γαλλίας, ενώ, το άλλο είναι για τον θρίαμβο στο νεοσύστατο Nations League, όπου επικράτησαν των Ολλανδών στον μεγάλο τελικό του Final - 4.

Portugal is the only team in the history to wear two European Badges!

- UEFA European Champions Badge

- UEFA Nations League Champions Badge

Cristiano's Era pic.twitter.com/LqPAgLcjJJ

— CR7 Rap Rhymes (@cr7raprhymes) September 13, 2019