Επιστροφή* 100% στον αγώνα Λιθουανία - Πορτογαλία και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους και της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, έχοντας φυσικά σκοράρει και στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Σερβία, δείχνει σε αρκετά καλή κατάσταση, διατηρώντας τη φόρμα και το... κέφι του.

Στις προπονήσεις με την εθνική ομάδα, όποτε του δίνεται η ευκαιρία κάνει τα «τσαλιμάκια» του, όπως αυτά στο βίντεο που κυκλοφόρησε το μεσημέρι της Τρίτης στα social media...

Cristiano Ronaldo teaching his students and teammates in Portugal training how it's done.

He's an absolute boss. pic.twitter.com/22gMxsCUpK

— Football HQ (@FootbaII_HQ) September 10, 2019