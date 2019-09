Ο διεθνής αμυντικός της Άστον Βίλα κατάφερε να βρεθεί στις επιλογές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για τα ματς με τις Βουλγαρία και Κόσοβο, όμως, ο Χάρι Γουίνκς δεν του χαρίστηκε...

Στη γνωστή άσκηση του «κορόιδου», ο Μινγκς... έφαγε «ποδιά» και μάλιστα με το τακούνι!

Δείτε το βίντεο:

Harry Winks welcomes Tyrone Mings to the England squad with a nutmeg... pic.twitter.com/5dEIJeE2uk

— SPORTbible (@sportbible) September 7, 2019