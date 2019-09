Ο άσος της Αταλάντα στο δεύτερο γκολ της Σλοβενίας βγάζει μια τρομερή ασίστ με το εξωτερικό στον Σποράρ, ο οποίος τελειώνει όμορφα τη φάση. Highlight που το βλέπεις ξανά και ξανά...

Josip Ilicic with the assist of the international break. That is pure undefendable. pic.twitter.com/3Tg7hGpnLM

— Richard Wilson (@timomouse) September 6, 2019