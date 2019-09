Ο αρχηγός των «φούριας ρόχας», αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης, σκόραρε από την άσπρη βούλα στο 29ο λεπτό, προτού ο Πάκο Αλκάθερ δώσει αέρα δυο τερμάτων στους «φούριας ρόχας», οι οποίοι βέβαια τα χρειάστηκαν όταν οι Ρουμάνοι μείωσαν στο τελικό 2-1 στη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Με το γκολ που πέτυχε το βράδυ της Πέμπτης για τα προκριματικά του Euro 2020, ο Ράμος έφτασε στα 21 τέρματα με το εθνόσημο στο στήθος και μπήκε στην πρώτη 10άδα των σκόρερ όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Ισοφάρισε τα 21 γκολ του Μίτσελ, ενώ πλέον, ο πιο άμεσος για να φτάσει και να ξεπεράσει είναι ο Σαλίνας με τα 22.

Δείτε την πρώτη 10άδα όπως έχει διαμορφωθεί:

Sergio Ramos is now in Spain’s top 10 goalscorers of all time.

He’s a defender. pic.twitter.com/cCECB4kMOu

— B/R Football (@brfootball) September 6, 2019